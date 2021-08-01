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«التحالف المصري» يدين تعذيب ضابط سوداني على يد القوات الإثيوبية

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«التحالف المصري» يدين تعذيب ضابط سوداني على يد القوات الإثيوبية «التحالف المصري» يدين تعذيب ضابط سوداني على يد القوات الإثيوبية

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أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تعذيب النقيب السوداني بهاء الدين يوسف قائد منطقة القلابات العسكرية على يد القوات الأثيوبية، حيث تم العثور على الضابط السوداني بمحافظة شهيدي بإقليم الأمهرا الإثيوبي وعليه آثار تعذيب بأعقاب البنادق، وهو موجود حالياً بمنطقة شهيدي في وضع صحي حرج ، بعدما بذلت جهودا لنقله إلى المستشفى العسكري في قندر، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.

أفاد التحالف ان ممارسات الجيش الأثيوبي تخالف المواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب ، حيث تنص المادة 3 لاتفاقية جنيف لعام 1949 على أن " الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال ، وهم يحظون بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة."

وأعرب التحالف عن قلقه البالغ إزاء تزايد الانتهاكات و التجاوزات القوات الأثيوبية بالمناطق الحدودية السودانية، مؤكدا أن السودان أحسن معاملة 68 أسيرا من الجيش الإثيوبي وسلمهم لسلطات بلادهم.

وناشد التحالف المجتمع الدولي التصدي لكافة الأنتهاكات للقوات الأثيوبية ضد سيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

المصرى اليوم

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