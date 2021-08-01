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وليد صلاح الدين: الأهلي اقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

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وليد صلاح الدين: الأهلي اقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل وليد صلاح الدين: الأهلي اقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

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أكد وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات إذاعية :«الأهلى اقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل، صفقة مهمة جدا وبمقابل مادى كبير، ولكن النادى لا يرغب فى الإعلان عنها سوى بعد حسمها بشكل رسمى».


وأضاف :«الأهلي يحتاج للتعاقد مع لاعبان أجانب في مركز الجناح ، على مستوى عالي من الكفاءة الفنية ليكونا على حساب النيجيري جونيور أجايي والكونغولي والتر بواليا». مضيفًا :«من الأفضل أن يتم إعارة الثنائي في الصيف المقبل، نظرًا لابتعادهما عن مستواهم الفني».

وتابع :«أتمنى أن يستمر لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، مع الأهلي في الموسم المقبل، ورفض عروض الاحتراف المقدمة له، فهو لا غنى عنه في وسط ملعب الأهلي».

المصرى اليوم

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