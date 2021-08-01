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مصرع 3 وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

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مصرع 3 وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا مصرع 3 وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 6528 على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 11 شخص آخرين ،وقد تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى وقوع الحادث .

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطرق الصحراوى الشرقى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ،واخطار النيابه لمباشرة التحقيق .

المصرى اليوم

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