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584 مليون دولار قيمة صادرات الحديد خلال 5 اشهر

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584 مليون دولار قيمة صادرات الحديد خلال 5 اشهر 584 مليون دولار قيمة صادرات الحديد خلال 5 اشهر

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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع صادرات من حديد صب الصلب بنسبة 179% خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي، مسجلة 584 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار في الفترة الماثلة من العام الماضي.

وقال التقرير الشهري الصادر عن المجلس، أنه تم التصدير إلى 85 دولة خلال هذه الفترة بإجمالي 584 مليون دولار مقابل 209 ملايين في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت إسبانيا في قائمة أعلى الدول لصادرات الحديد بقيمة 19.932 مليون دولار، تليها إيطاليا 17.558 مليون دولار، ثم بقيمة 67.347 مليون دولار.

كما جاء قطاع الحديد والصلب في المركز الثاني في صادرات السلع المصرية بشهر مارس، بعد المنتجات الغذائية، مسجلًا 168.6 مليون دولار قيمة تصديرية، مقابل 52.7 مليون دولار في مارس العام الماضي.

المصرى اليوم

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