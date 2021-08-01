هاني رمزي يكشف عن سبب خروج الفراعنة الصغار من الأوليمبياد

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برر هاني رمزي، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، خروج المنتخب الأوليمبي، من دور الثمانية أمام البرازيل فى اوليمبياد طوكيو، بسبب وجود فوارق فنية كبيرة بين المنتخبين فى قدرات اللاعبين.

وقال رمزي، فى تصريحات إذاعية، "يجب تغيير ثقافة الخروج المشرف من البطولات وكان يجب على الجهاز الفنى واللاعبين اللعب بطريقة متوازنة بين الهجوم والدفاع، ولم يكن هناك رد فعل بعد تسجيل البرازيل الهدف، وكان يجب ان ينتفض المنتخب الوطني لتحقيق التعادل على اقل تقدير، لان بالرغم من الفروق الفردية والفنية الا ان المباراة داخل الملعب كانت فى المتناول".

وأضاف، "هناك 7 من لاعبي البرازيل يلعبون فى دوريات أوروبية كبري وعلى الرغم من ذلك كنا نستطيع صناعة فرص واللعب بطريقة هجومية أكبر".