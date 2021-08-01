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كشفت مصدر مسؤول بنادي بيراميدز حقيقة المفاوضات نادي الزمالك لضم رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي إلي صفوفه في العام 2021 و2021، بعدما تردد بقوة خلال الفترة الأخيرة، وقال لا توجد أي اتصالات بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز لضم صبحي.

وأكد المصدر بانه لا توجد أيضا أي عروض رسمية لضم رمضان صبحي من أي نادي حتي اخر حتي الأن، وأشار إلي أن بيراميدز سبق وأن اشتري صبحي بمبلغ كبير ولن يتم بيعه الأ اذا كان العرض يتجاوز قيمة العقد الذي دفعه بيراميدز.

كان رمضان صبحي عقب خروج المنتخب مصر الأولمبي أمس السبت من االأولمبياد طوكيو 2020 بهدف أمام البرازيل وجه الشكر للمصريين.

وقال صبحي علي قناة بين سبور أنا سعيد بالفترة التي قضيتها مع تلك المجموعة المتميزة من اللاعبين، التي لم نقصر في تقديم أي مجهود للوصول إلي أفضل النتائج، وأشكر الشعب المصري على مساندته لنا طوال السنوات الماضية.

وأضاف صبحي أن كل اللاعبين المنتخب الأولمبي سيقاتلون الفترة المقبلة من أجل حجز مكان في المنتخب الأول، وكلنا قادرين على اللعب في الفريق الأول.