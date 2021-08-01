أخبار عاجلة

"فلكية جدة": سماء السعودية ستشهد أقرب اقتران بين كوكبين سنة 2021 الأربعاء -
صيف السعودية.. الطائف منفتحة على خيارات سياحية وفعاليات ثرية -
الغطاء النباتي: إعادة تأهيل 5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة -
"الغذاء والدواء" تصدر إنذار سلامة لعبوات متضررة لأشرطة اختبار فحص السكر "أكيو-تشيك بيرفورما" -
أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا -
آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد -
المتر بـ175 ألف جنيه.. بيع 5 محال وصيدلية ومخبز بأول مزاد علني في المنصورة الجديدة -
أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل -
صحيفة: ليفربول يدخل بقوة فى صراع ضم مبابي -
راية توضح خطوات الاستحواذ علي غلف كستومر اكسبيرينس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية

Print
جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية
لتسهيل الوصول إليها من المتقدمين بعد نقل الإدارة الرئيسية إلى حي النزلة

جدة.. إدارة المساجد والدعوة تعلن بدء العمل بأربعة مراكز إشرافية

كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، عن بدء العمل بأربعة مكاتب إشرافية بالمحافظة؛ تعمل على تسهيل الوصول إليها من المتقدمين ومنسوبي المساجد، وذلك بعد نقل الإدارة الرئيسية للمساجد بالمحافظة إلى حي النزلة بجوار مسجد الملك سعود، جنوب غرب المحافظة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار "شراحيلي" إلى أن المكاتب الإشرافية جاءت على النحو التالي:

1- مكتب إشراف مساجد شمال جدة، ويقع بجوار جامع البراء بن مالك بمخطط الماجد بحي الحمدانية، و مراسلتهم على البريد الإلكتروني:

mhms313@moia.gov.sa

2- مكتب إشراف مساجد وسط جدة، ويقع بجوار جامع الأخوين بحي الرحاب، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

aboleena20072@hotmail.com

3- مكتب إشراف مساجد شرق جدة، ويقع بجوار جامع الصاعدي بحي المنار، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

momk368@maia.gov.sa

4- مكتب إشراف مساجد جنوب جدة، ويقع بجوار جامع عبدالوهاب بن عبدالواسع، بمجموعة رقم (6) بمشروع الإسكان الجنوبي، ومراسلتهم على البريد الإلكتروني:

sam05053@hotmail.com

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جزاء وردع .. لماذا غلّظت المملكة عقوبات التحرش بإضافة التشهير إليها؟

جزاء وردع .. لماذا غلّظت المملكة عقوبات التحرش بإضافة التشهير إليها؟

تعرف على أبرز أعراض حصوات الكلى وأكثر الأنواع شيوعاً

تعرف على أبرز أعراض حصوات الكلى وأكثر الأنواع شيوعاً

"فلكية جدة": سماء السعودية ستشهد أقرب اقتران بين كوكبين سنة 2021 الأربعاء

"فلكية جدة": سماء السعودية ستشهد أقرب اقتران بين كوكبين سنة 2021 الأربعاء

صيف السعودية.. الطائف منفتحة على خيارات سياحية وفعاليات ثرية

صيف السعودية.. الطائف منفتحة على خيارات سياحية وفعاليات ثرية