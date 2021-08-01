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أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز

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أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز
أكّد على ضرورة إيصال الخدمات لأبناء المحافظة والمراكز والتوسع في الحدائق

أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم العديد من أحياء محافظة طبرجل للتأكد من وصول جميع الخدمات لأبناء المحافظة، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي.
وأكّد على ضرورة إيصال الخدمات لأبناء المحافظة والمراكز، والتوسع في الحدائق والمتنزهات، والعمل على راحتهم، في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
وافتتح خلال الجولة مشروع مركز حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز، مستمعاً من رئيس بلدية طبرجل المهندس مشعل الحسن لنبذة عن المشروع، الذي يضم حديقة بسعة 26 ألف متر مربع، مجهزة بالمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال ومضمار مشاة والمرافق العامة، التي بلغت الأشجار فيها قرابة الـ 500 شجرة، سيتم زيادتها مستقبلاً، كما يضم المشروع ملعباً رياضياً ومسطحات خضراء وألعاب قوى ومضمار مشاة وملعب إكريليك بمساحة 46 ألف متر مربع، بتكلفة اجمالية بلغت 5814080 ريالاً.
من جانبه أشار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان إلى تسخير جميع الإمكانات وفق الميزانيات المعتمدة للتوسع في الخدمات البلدية من السفلتة والإنارة والرصف، إلى جانب تكثيف الجهود لإزالة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري، والاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق، ضمن خطط أنسنة المدن ورفع جودة الحياة.
وأكّد الشرعان حرص الأمانة على الارتقاء بالأداء والخدمات وتوفيرها في المحافظات والمدن والقرى كافة، للتسهيل على المواطنين، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.
رافقه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ومحافظ طبرجل نادر العتيبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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