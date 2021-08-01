التقديم اليوم والمقابلة فورية .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1 - شركة الفرجاني بالزيتون تعلن عن اليوم التوظيفي ورغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتية:

١- مدير فرع

٢- محاسب فرع

٣- مديرين اقسام

٤- مشرفين اقسام

٥- موظف لوجستك

٦- موظف كاشير

٧- منسق ممرات

٨- طيار دليفري

٩- سائق دليفري

١٠- مراقب مخزون

١١- فني تبريد وتكييف

١٢- متلقي طلبات

١٣- شيف لحوم برازيلي

١٤- شيف اجبان

١٥- منسق مخزن

١٦- بائع عطارة

١٧- عامل نظافة

١٨- موظف امن

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

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او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي : اضغط هنا

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الميعاد :-

- يوم السبت 7 اغسطس ٢٠٢١ على العنوان التالي:

40شارع الزيتون - محطه مترو حدائق الزيتون امام شركة المياه-ادارة الفرجاني

التوقيت :- من الساعة ١٠ ص الى ٥ عصرا

او التواصل على الارقام

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس اب 01222777251

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2 - اليوم التوظيفي لمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر بمحافظة الاسكندرية ( العامرية ) بمقر الشركة وذلك يوم الثلاثاء 10 / 8 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف فتيات علي وظيفة (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بالعامرية .

1- منسقة ميدانية - القدرة على العمل الميداني. - - مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

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مميزات وظيفية تتمثل في: -

بداية التعيين 2000 جنيه. - - حوافز. - متغير. - - تأمين صحي عام وخاص. - تأمينات اجتماعية. - - فرص للترقي. - وثيقة تأمين على الحياة. - - اجازة الجمعة والسبت.

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مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الاسكندرية ( فرع العامرية -فليمنج - المندرة - فيكتوريا )

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للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين: لينك الاستمارة : اضغط هنا

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يرجى الذهاب على العنوان التالي: مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر –الاسكندرية – فرع العامرية شارع مسجد الشرقاوي امام مستشفى العامريه باب الكلى عماره الحاج صافي الدور الثاني علوي تاني بلكونه يوم 10 / 8 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 4عصرا – بمقر الشركة.

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3 - شركة_الفرجاني ماركت تعلن عن اليوم التوظيفي

الوظائف الاتية:

١-مـــديري فروع ٢- مــديري قسم أغذية طازجة

٣- منســــــقين جروسري ٤- بــــائــــعين بقالة

٥- بــــائــــعين لحوم برازيلي ٦- فنيين صيانة تبريد وتكييف

٧- مراقبين أمن وكاميرات ٨- منسقين مخزن

٩- شيف أجبان ١٠- مراقبين مخزن

١١- منسقين ممرات ١٢- موظفين كاشير

١٣- متلقي طلبات ١٣- بائع عطارة

١٤- طيار دليفري ١٥- سائق دليفري

١٦- موظفين نظافة

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مكان العمل: فروع الجيزة والقاهرة

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الشــــــــــــروط:-

- السن من ١٩ _ ٤٥ سنه

- مؤهل عالي - فوق متوسط - متوسط - بدون مؤهل

- ذكور _ إناث

- خبرة وبدون خبرة

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الحقوق والمميزات :-

1 مرتب مجزي

2- ساعات العمل 9 ساعات

3- تأمين صحي واجتماعي

٥- أرباح سنوية

٦- خطوط

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

-------

الميعاد :-

- يوم السبت 14 اغسطس ٢٠٢١ على العنوان التالي:

102 شارع عثمان بن عفان بميدان تريومف بالقرب من ميدان الالف مسكن

من الساعة 10 ص الى 5 مساءا

او التواصل على الارقام ☎️

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس اب 01222777251

===========

4 - وظائف_طلبة_خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (ابلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل او سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي او متوسط او طلبة

- يمتلك دراجة نارية او سيارة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص الى 4 ع او من 4 الى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5 - شركة Allies Investment Group (AIG) تطلب :

- Digital Marketing Executive

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Location: Maadi, Cairo

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Description:

• Manage and enhance SEO strategies on all online channels and develop social media execution

plan.

• Create Paid Ads & content strategies for digital media (Facebook, LinkedIn)

• Create Google AdWords Paid Ads to generate qualified leads with suitable budget.

• Handle media buying campaigns from A to Z on different platforms starting from planning,

targeting, set KPIs, & spending till generating reports.

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Requirements:

- Bachelor’s degree in Marketing or relevant field

- 3-5 years of proven experience in same role

- Excellent command of English

- Gender both

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Benefits:

- Salary: Negotiable

- 8.5 hours/day

- Friday & Saturday are off

- Private Medical Insurance - Social Insurance

- Transportation Allowance - Phone Allowance - Annual Bonus

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For applying: اضغط هنا

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6 - شركة راية كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

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مكان العمل: المعادي

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 34 سنة

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الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 الى 4000 حسب اللغة الانجليزية

- يومين اجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من والي الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

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للأنضمام للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية وسنقوم بالاتصال بك: اضغط هنا

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7 - شركة كرتونة لتوصيل المواد الغذائية تطلب للتعين:

- مندوب تسويق خارجي

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مكان العمل: القاهرة – الإسكندرية – المنصورة

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الشروط:

- مؤهلات عليا او فوق متوسطة

- - خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات

- حد اقصى للسن 35 سنة

- - يفضل من لدية دراجة نارية

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

- - عمولة مجزية بدون حد اقصي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8 - شركة خير بلدنا في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع - مدير قسم الأغذية الطازجة - مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال).- مدير منطقة أمامية -

-

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة واجبان - مشرف لحوم - مشرف اسماك- مشرف أغذية جافة - مشرف خضار وفاكهه - مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة واجبان - بائع خضار وفاكهه - بائع أسماك بائع لحوم ( جزار بلدى ) - مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن - مراقب مخزون

مشرف أمن - موظف أمن - مراقب كاميرات

موظف خدمات

--------------------

مكان العمل: العجمى اخر شارع البيطاش امام كشرى التحرير

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633

=============



9 - مطاعم بافلو برجر تطلب للتعين:

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- عضو فريق مطعم

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب

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مكان العمل: مدينه نصر- مصر الجديده - التجمعات - الشروق- العاصمه الاداريه

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الشروط:

- مؤهل عالي ومتوسط خريجين

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة عادا عضو فريق العمل

- حد اقصى للسن 45 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب: المدير 6100 – مساعد المدير 5100

عضو الفريق 3100

الشيف 3750 الى 4500 حسب الخبرة

- تأمين طبي واجتماعي

- 9 ساعات عمل

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10 - شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني (القاهرة – قنا – اسيوط)

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مكان العمل: مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700 الى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4000 الى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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11 - مطلوب لشركه تربو وان لخدمات السيارات فرع اكتوبر (مول العرب)

مبيعات (بجراج مول العرب)

لبيع خدمه غسيل السيارات الجاف.

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الشروط:

- طلبة وخريجين مؤهل عالي ومتوسط

والجيزة يفضل سكان الشيخ زايد و ٦ اكتوبر

السن حتى 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب :

٣,٥٠٠ جنيه للخريجين

٣,٠٠٠ جنيه للطلبه

عموله اضافيه تصل الي ٥,٠٠٠ جنيه

(المرتب الثابت ٢,٠٠٠ جنيه + مرتب متغير ١,٥٠٠ جنيه حسب الأداء و تحقيق مستهدف المبيعات)

تأمينات اجتماعيه و عقود عمل سنويه بعد فتره التدريب ٣ شهور

ساعات عمل ٩ ساعات من ١٠ ص او من ١ م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12 - شركة خير بلدنا في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

الوظائف:

١. مدير قسم الاغذيه الطازجة

٢. مدير قسم الاغذيه الجافة

٣. مشرف بقاله ١

٤. مشرف جزارة ١

٥. مشرف كاشير عدد ٢

٦. بائع بقاله واجبان عدد ٢

٧. جزار بلدى. عدد ٢

٨. مشرف ممرات عدد ٢

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مكان العمل: العجمى اخر شارع البيطاش امام كشرى التحرير

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633



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13 - امان للخدمات المالية احدى شركات راية القابضة تطلب للتعين:

- تيلر (مسئول عن الخدمات المالية والكاش الداخل والخارجفي الفرع)

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مكان العمل: القاهرة الكبرى – الدقهلية – الاسكندرية –بورسعيد – كفرالشيخ – الشرقية – دمياط – المنوفية – السويس – دمنهور – قنا – سوهاج– الفيوم.

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الشروط:

- خريج كلية تجارة

- حد اقصى للسن 30 سنة

- ذكور

----------

الحقوق والمميزات:

المرتب: 3000

- خط موبيل مفتوح

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي وعلى الحياه

- خصومات على منتجات راية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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14 - مطاعم بافلو برجر تطلب للتعين:

- كول سنتر (متلقى طلبات)

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مكان العمل: مدينه نصر

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الشروط:

- مؤهل عالي

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب: 2600 + 500 اداء

- تأمين طبي واجتماعي

- 8 ساعات عمل

--------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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15 - شركة_الفرجاني في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتيه :-

1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

9 - منسق تجميل .

10 - مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

11 - منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

17- بائع عطاره

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعيفرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة : اضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين:

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العنوان:-

المكان :- شارع جمال عبد الناصر بجسر السويس بالقرب من محطه مترو الهايكستب

الميعاد:- يوم الاربعاء القادم 18 اغسطس 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

او التواصل على الارقام

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس اب 01222777251

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