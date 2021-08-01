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صحة الشرقية: غلق 8 مخابز بلدية في الزقازيق لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية

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صحة الشرقية: غلق 8 مخابز بلدية في الزقازيق لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية صحة الشرقية: غلق 8 مخابز بلدية في الزقازيق لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية

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شن مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، حملة فجر الأحد، على عدد من المخابز بمركز ومدينة الزقازيق، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٨ مخابز بمدينة الزقازيق، بها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المخابز لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥٠ كجم من الملح لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب عدد ٢٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١١ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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