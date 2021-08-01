تقرير يحذر من نشاط الهجمات الالكترونية خلال دورة الالعاب طوكيو 2021

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قال تقرير حديث انه كثيرا ما يلجا مجرمو الإنترنت للأحداث الرياضية واسعة الشهرة لاستخدامها طُعمًا من أجل تنفيذ هجماتهم والإيقاع بضحاياهم .

وقالت اولغا سفيستيونوفا ، الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي، ان هناك توقعات بعدم حدوث هجمات رقمية متصلة بحضور الجماهير في الملاعب، لكنها أكّدت أن المحتالين لا توقفهم حدود عندما يتعلق الأمر بابتكار أساليب جديدة للاحتيال. وقالت: "اكتشفنا هذا العام صفحة تصيّد مثيرة للاهتمام تبيع ما تدّعي أنه العملة الرسمية للألعاب الأولمبية، وهو شيء لا وجود له في الواقع، ما يعني أن مجرمي الإنترنت لا يكتفون بتزييف ما هو واقعي وقائم حقًا، ولكنهم أيضًا يأتون بأفكار تخريبية معقدة".

واوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين باتباع الإجراءات التالية لحماية أنفسهم وأفراد أسرهم من محاولات التصيّد المرتبطة بالأولمبياد:

اولها التحقق من الرابط قبل النقر عليه. مرر مؤشر الماوس فوق الرابط لمعاينة عنوان URL الحقيقي الذي يخفيه، وابحث عن التباينات الإملائية وغيرها من التغييرات المقصودة.

وايضا لابد من التحقق من صحة مواقع الويب قبل إدخال البيانات الشخصية إليها، واستخدم صفحات الويب الرسمية فقط لمشاهدة الألعاب الأولمبية. تحقق جيدًا من تنسيقات عناوين URL وتهجئة اسم الشركة.

• استخدم حلًا أمنيًا موثوقًا به، الذي يحدّد المرفقات الخبيثة ويحظر مواقع التصيد.

لا تقتصر مسألة منع الحضور الجماهيري في دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي انطلقت في طوكيو قبل أيام بعد تأخّر غير مسبوق لمدة عام، على السلامة الجسدية للأفراد، وإنما يمتدّ ليشمل سلامتهم الرقمية نظرًا لانتفاء محاولات اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية غير الآمنة التي قد وجد في الملاعب. لكن مجرمي الإنترنت سيهدفون إلى الاستفادة من حرص الجماهير على مشاهدة الألعاب الأولمبية من خلال تنفيذ عدد من مخططات الاحتيال عبر الإنترنت.

وحذر خبراء كاسبرسكي مواقع التصيد ذات الصلة بالأولمبياد والمصممة لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين لفهم مساعي المحتالين الرامية إلى استثمار اهتمام الجماهير بهذا الحدث الرياضي الدولي الكبير. ووجد الباحثون صفحات مزيفة تعرض على زائريها خدمة بث الأحداث الرياضية الأولمبية، والحصول على هدايا متنوعة وحتى بيع تذاكر للمسابقات بالرغم من أنه لن يحضرها أي جمهور، بل وأول عملة افتراضية مزيفة للألعاب الأولمبية.

وجد خبراء كاسبرسكي العديد من صفحات التصيد التي تعرض بث الألعاب الأولمبية، وهو أمر متوقع في ظلّ انتقال المتفرجين من الملاعب إلى الإنترنت. ويطلب بعض الصفحات من الزوار التسجيل قبل المشاهدة، حتى إذا أدخل المستخدم بيانات الاعتماد الخاصة به يجري توجيهه إلى صفحة توزع ملفات خبيثة تنزّل بدورها برمجيات خبيثة على جهازه. كذلك يرسل المستخدم معلومات التعريف الخاصة به إلى أشخاص لا يعرفهم قد يبدأون في استخدام هذه البيانات لأغراض تخريبية أو بيعها في شبكة الويب المظلمة.