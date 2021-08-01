أخبار عاجلة

«رواد النيل» يتلقى 70 طلبا لشركات صغيرة ومتوسطة للانضمام لمبادرة دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر -
محافظ الشرقية يشارك في ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي -
غرفة القاهرة تبدأ تنفيذ خطة التطوير وهيكلة وحوكمة العمل الإداري -
دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد -
«الزراعة»: أكثر من 4.4 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع -
«عطية» للمحامين الجدد: ليس لي سلطة لأمُلي على أحد خطة معينة في دفاعه -
يوفنتوس يعير التونسي حمزة رفيعة الى ستاندار لييج البلجيكي -
اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي -
كمين ينتهي بضبط وافد يُورّد منتجات مقلدة.. حقائب وعطور بأسماء مشروبات كحولية وخادشة للحياء -
مذكرة تفاهم لتمكين 123 امرأة في صيانة الجوال بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بأمر المحكمة : سحب 200 فدان من شركة تم تخصيصها لإقامة «مراعي إبل»

Print
بأمر المحكمة : سحب 200 فدان من شركة تم تخصيصها لإقامة «مراعي إبل» بأمر المحكمة : سحب 200 فدان من شركة تم تخصيصها لإقامة «مراعي إبل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار بسحب ٢٠٠ فدان بواحات الفرافرة بالوادي الجديد تم تخصيصها لإقامة «مراعي إبل» من شركة إستزراع وإستصلاح الأراضي، ورفضت المحكمة دعوي الشركة لمخالفتها بنود الاتفاق المبرم بينها ومحافظة الوادي الجديد في هذا الشأن.

قالت المحكمة أن الثابت بالأوراق وبناءا على قرار محافظ الوادي الجديد رقم 400 لسنة 2004 تم تخصيص مساحة 200 فدان بمنطقة الفرافرة بقرية النهضة بالداخلة- محافظة الوادي الجديد استصلاح واستزراع أراضي، عن طريق الاتفاق المباشر بغرض إنشاء مراعي إبل- تم تحرير عقد بيع ابتدائي وتسليم الأرض للمدعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي حدد طرق بيع وتخصيص أراضي الدولة وهي إما عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، أو عن طريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد للذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين .

وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أن الشركة، كانت من واضعي اليد على قطعة الأرض قبل عام 2006 حتى يتسنى تطبيق المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006، كما أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تسلك الطرق المقررة قانونا لتخصيص قطعة الأرض محل النزاع، مما يجعل قرار تخصصها هو والعدم سواء، ومن ثم فإن مطالبة المدعي للجهة الإدارية بتنفيذ بنود العقد الذي تم بالمخالفة للقانون تكون غير قائمة على سند من القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تنفي إصدار شهادات تطعيم «QR Code» للمسافرين دون تلقيهم لقاح كورونا

الحكومة تنفي إصدار شهادات تطعيم «QR Code» للمسافرين دون تلقيهم لقاح كورونا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريبا

المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريبا

المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة

المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة