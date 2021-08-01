بأمر المحكمة : سحب 200 فدان من شركة تم تخصيصها لإقامة «مراعي إبل»

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أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار الحكومة بسحب ٢٠٠ فدان بواحات الفرافرة بالوادي الجديد تم تخصيصها لإقامة «مراعي إبل» من شركة إستزراع وإستصلاح الأراضي، ورفضت المحكمة دعوي الشركة لمخالفتها بنود الاتفاق المبرم بينها ومحافظة الوادي الجديد في هذا الشأن.

قالت المحكمة أن الثابت بالأوراق وبناءا على قرار محافظ الوادي الجديد رقم 400 لسنة 2004 تم تخصيص مساحة 200 فدان بمنطقة الفرافرة بقرية النهضة بالداخلة- محافظة الوادي الجديد استصلاح واستزراع أراضي، عن طريق الاتفاق المباشر بغرض إنشاء مراعي إبل- تم تحرير عقد بيع ابتدائي وتسليم الأرض للمدعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي حدد طرق بيع وتخصيص أراضي الدولة وهي إما عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، أو عن طريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد للذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين .

وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أن الشركة، كانت من واضعي اليد على قطعة الأرض قبل عام 2006 حتى يتسنى تطبيق المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006، كما أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تسلك الطرق المقررة قانونا لتخصيص قطعة الأرض محل النزاع، مما يجعل قرار تخصصها هو والعدم سواء، ومن ثم فإن مطالبة المدعي للجهة الإدارية بتنفيذ بنود العقد الذي تم بالمخالفة للقانون تكون غير قائمة على سند من القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.