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حائل.. أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق تغلق 42 منشأة

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حائل.. أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق تغلق 42 منشأة حائل.. أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق تغلق 42 منشأة
"الأمانة": لتدنّي مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية

حائل.. أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق تغلق 42 منشأة

نفّذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية، أمس، 690 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أسفر عنها إغلاق 42 منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة أن على جميع المنشآت بتحديد مواقع وقوف الزبائن وضمان التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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