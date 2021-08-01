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شاهد عن قرب إقلاع إف-35 الأمريكية من حاملة الطائرات "الملكة اليزبيث" البريطانية في بحر الصين الجنوبي

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