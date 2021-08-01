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الاحصاء : 26.48 % زيادة في الصناعات الغذائية نتيجة زيادة الطلب على المشروبات في الصيف .

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الاحصاء : 26.48 % زيادة في الصناعات الغذائية نتيجة زيادة الطلب على المشروبات في الصيف . الاحصاء : 26.48 % زيادة في الصناعات الغذائية نتيجة زيادة الطلب على المشروبات في الصيف .

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قال الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء ان هناك تراجع في الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 102.72 خلال شهر مايو 2021 (أولـي) مقابل 109.10 خلال شهر ابريل 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.85٪.

و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 325.56 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 257.40 بارتفــاع قدره 26.48 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف .

كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 118.77 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 106.04 بارتفاع قدره 12.01٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة (صناعة الورق ومنتجاته 59.79 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 71.32 بانخفاض قدره 16.17٪ وذلك يرجع الي حالة السوق.
و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع اخر 155.25 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 166.70 بنسبة انخفاض قدرها 6.87% يرجع الي حالة السوق وانخفاض التصدير.

المصرى اليوم

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