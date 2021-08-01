جمعية التحليل الفني : مساندة الشركات في كيفية لوضع رؤية للتطور و النمو

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كرمت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ٣ من أعضائها ممن شاركن في انتخابات البورصة المصرية التي أقيمت منتصف يوليو الماضي حيث فازت داليا السواح، ورانيا يعقوب بأعلي الاصوات بجانب ترشيح راندا حامد.

وفازت داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورة ٢٠٢١-٢٠٢٥ بعد حصولها على جميع أصوات الشركات المقيدة ببورصة النيل، كما حصلت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية علي أعلي الأصوات من المرشحين عن شركات الاوراق الماليه (السمسرة).

وخلال الاحتفالية قال محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن الجمعية دائما ما تدعم أبناءها من الأعضاء من جميع شعب الأوراق المالية ومؤسساتها في إطار تعزيز دور الجمعية في المساهمة بالجزء الأكبر في دعم سوق المال.

واشاد يونس بالظهور المشرف لعضويات الجمعية في انتخابات البورصة المصرية بترشيح كل من داليا السواح، ورانيا يعقوب، وراندا حامد، مؤكداً أن حصول داليا السواح، ورانيا يعقوب علي أعلي الأصوات يحقق التمثيل المشرف والتواجد القوي للجمعية والمجلس الجديد للبورصة المصرية.

واكدت داليا السواح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، عضو مجلس إدارة البورصة، أنها ستعمل على تحقيق تواصل قوي ومؤثر بين مجلس إدارة البورصة المصرية والشركات والهيئات وجميع المتعاملين بسوق المال والبورصة، مشيرة أن لاول مرة يضع المرشحين للبورصة برنامج انتخابي واضح للمشكلات التي تواجه السوق.

أشارت السواح الي الدور المحوري لجمعية المحللين الفنيين في إعداد جيل جديد وتكوين الصف الثاني لكل المتعاملين بسوق المال، والتوسع في الكورسات ودورات التدريب اللازمة لإعداد كوادر جديدة من المحللين الفنيين بما يخدم السوق في خلق واحداث عمق ومصداقية في فهم وتحليل اتجاهات السوق والمؤشرات، مؤكدة أيضا علي ضرورة التعاون في مساندة الشركات في كيفية وضع الرؤية والرسالة والبحث عن الفرص واستغلالها من خلال الدراسات اللازمة للتطوير والنمو.

وأكدت راندا حامد عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، علي أهمية تعزيز التعاون مع مجلس إدارة البورصة الجديد للدفاع عن التحليل الفني كعلم يدرس ومعترف به في العالم يتطلب محللين وخبراء متخصصين والتعاون في إثبات أهميته لضبط السوق وكونه لا يقل عن التحليل المالى في قياس أداء وعمل الشركات.

واضافت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن التحليل الفني في السنوات الماضية عان من تحمل الكثير من أخطأ غير الدارسين من توصيات وتقارير واجتهادات غير الفنيين تتسبب في تضليل المتعاملين، مشيرة أنها ستدعم الحفاظ على التحليل الفني بالشكل الذي يليق بقيمته الحقيقية من خلال التعاون مع مجلس إدارة البورصة والجمعية المصرية للمحللين الفنيين.