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رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لعدد ١٣ مهندسا وفنيا

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منح اللواء هشام درة ،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، درع التميز لعدد ١٣ مهندسا وفنيا بقطاع مياه الشرب نظير تفانيهم واخلاصهم في العمل ومساهمتهم الفعاله في حل مشاكل المواطنين سواء المتعلقة بانقطاعات أو كسور أو انفجارات في خطوط مياه الشرب في وقت قياسى يضمن استمرارية الخدمه للمواطن.

وأشار رئيس المياة أن درع التميز شمل تكريم قيادات قطاع المياه المهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه والمهندس أحمد توبة رئيس صيانة اطسا والمهندسة سمر عيد رئيس صيانة ابشواى والمهندس أحمد على رئيس صيانة يوسف الصديق وشمل التكريم أيضا الفنيين كلا من رمضان فتحى مركز صيانه اطسا ويوسف نصر غيضان مركز صيانه يوسف الصديق وشعبان رمضان صيانه ابشواى.

وأضاف رئيس الشركة أن درع التميز شمل عدد 4 مهندسات بمحطة مياه العزب الجديدة وذلك لقيامهم بمجهودات غير عاديه في أعمال الصيانة الكهربائيه بالمحطة حيث يقومون ببعض الأعمال الدقيقه في صيانة لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وهم المهندسة منى حسن ربيع والمهندسة أماني رمضان عويس والمهندسة سمر مختار عبدالستار والمهندسة هاجر علاء محمد.

كما تم منح المهندس بيتر سامى درع التميز لدوره في استخراج رخصة المبنى الإدارى الجديد.

المصرى اليوم

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