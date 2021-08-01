وزير التعليم العالي يكلف الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سعيد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال جامعة الفيوم، متمنين مزيدا من التقدم والتوفيق والرقي عقب خروج الدكتور احمد شديد رئيس الجامعة السابق إلى المعاش.

ومن المعروف أن محمد سعيد أبوالغار، قد حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة المنوفية عام ١٩٨٤، وتدرج في السلك الأكاديمي حتى وصل لدرجة أستاذ، وشغل سيادته رئيس مجلس قسم الجيولوجيا، كما شغل منصب وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم عين سيادته نائبا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ٩ أبريل ٢٠٢١.

كما أنه يشغل عضوية العديد من اللجان والجمعيات العلمية ومنها عضوية في الجمعية الجيولوجية المصرية، والجمعية المصرية لعلوم البيئة بجامعة الإسماعلية، وعضوية في جمعية الجيوكيمياء بجامعة الإسكندرية، وعضوية في جمعية التيثس بجامعة القاهـرة، وعضوية لجنة المكتبات ولجنة الأجهزة العلمية والمختبرات وشؤون التعليم والطلاب واللجنة الثقافية بكلية العلوم بجامعة الفيوم، كما شارك سيادته في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية والعالمية، ولسيادته العديد من الأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية.