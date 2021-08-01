أخبار عاجلة

صحيفة: ليفربول يدخل بقوة فى صراع ضم مبابي -
راية توضح خطوات الاستحواذ علي غلف كستومر اكسبيرينس -
«غرفة القاهرة» تكثف اللقاءات لتوعية منتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق -
تعرف على الموعد المتوقع لتلقي طلبات تملك وحدات سكنية ضمن «التمويل العقاري» -
محافظ الشرقية يأمر بفتح شارعين مغلقين أمام المواطنين في منيا القمح (صور) -
بسبب تحذيرات كورونا .. محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة -
وزيرة الصحة: 155 ألف مواطن حصلوا على اللقاح أمس ونستهدف تطعيم 35 مليون خلال 88 يوما -
استعدادا لمعسكر «قادة المستقبل 7» .. نائب بنها يتفقد مركز إعداد القادة بمشتهر (صور) -
تقرير : ارامكو تسعي للاستحواذ علي 20 % من ريلاينس الهندية -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية التجارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 44 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 200عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 228 ألفاً و549 دولاراً ،أي ما يعادل 3 ملايين و572 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد

عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد

بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر

بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)