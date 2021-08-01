أخبار عاجلة

صحيفة: ليفربول يدخل بقوة فى صراع ضم مبابي -
راية توضح خطوات الاستحواذ علي غلف كستومر اكسبيرينس -
«غرفة القاهرة» تكثف اللقاءات لتوعية منتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق -
تعرف على الموعد المتوقع لتلقي طلبات تملك وحدات سكنية ضمن «التمويل العقاري» -
محافظ الشرقية يأمر بفتح شارعين مغلقين أمام المواطنين في منيا القمح (صور) -
بسبب تحذيرات كورونا .. محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة -
وزيرة الصحة: 155 ألف مواطن حصلوا على اللقاح أمس ونستهدف تطعيم 35 مليون خلال 88 يوما -
استعدادا لمعسكر «قادة المستقبل 7» .. نائب بنها يتفقد مركز إعداد القادة بمشتهر (صور) -
تقرير : ارامكو تسعي للاستحواذ علي 20 % من ريلاينس الهندية -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية التجارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تنشيط السياحة» بالأقصر تستقبل أولي الرحلات من فرنسا منذ جائحة كورونا

Print
«تنشيط السياحة» بالأقصر تستقبل أولي الرحلات من فرنسا منذ جائحة كورونا «تنشيط السياحة» بالأقصر تستقبل أولي الرحلات من فرنسا منذ جائحة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، فجر اليوم الأحد، أولي رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى منذ أول يوليو ٢٠٢٠.

وأشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها ١٧٨ سائحًا فرنسيا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعيًا من فرنسا إلى الأقصر حتي شهر نوفمبر من العام الجاري.

يُذكر أن مكتب الهيئة بالاقصر كان قد استقبل مساء أمس أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الاسبانية مدريد وتقل ١١٤ سائحًا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

أبوالغيط لوزير خارجية اليابان: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد

عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد

بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر

بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)