«تنشيط السياحة» بالأقصر تستقبل أولي الرحلات من فرنسا منذ جائحة كورونا

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استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، فجر اليوم الأحد، أولي رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠.

وأشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها ١٧٨ سائحًا فرنسيا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعيًا من فرنسا إلى الأقصر حتي شهر نوفمبر من العام الجاري.

يُذكر أن مكتب الهيئة بالاقصر كان قد استقبل مساء أمس أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الاسبانية مدريد وتقل ١١٤ سائحًا.