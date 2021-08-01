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بدء محاكمة شقيق حسن مالك فى الانضمام لجماعة إرهابية

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بدء محاكمة شقيق حسن مالك فى الانضمام لجماعة إرهابية بدء محاكمة شقيق حسن مالك فى الانضمام لجماعة إرهابية

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بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، منذ قليل، محاكمة شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، و46 آخرين، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتزوير أوراق لتسفير عناصرهم الإرهابيين إلى الخارج.

وكانت النيابة قد أحالت إلى محكمة الجنايات في غضون الفترة من 2015 حتى 3 نوفمبر 2019 المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين لأنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة.

المصرى اليوم

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