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شركات السجائر تبدأ تطبيق زيادة الأسعار (التفاصيل)

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شركات السجائر تبدأ تطبيق زيادة الأسعار (التفاصيل) شركات السجائر تبدأ تطبيق زيادة الأسعار (التفاصيل)

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تبدأ عدد من شركات تصنيع السجائر الأجنبية زيادة البيع في السوق المحلية تطبيقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو، اليوم الأحد، زيادة أسعار بيع السجائر الأجنبية في السوق المصري بقيمة جنيه واحداً، ليصل سعر بيع دانهيل 47 جنيه وكنت 41 جنيه، لاكي سترايك 33 جنيه وروثمان 33 جنيه وبالمول 28 جنيه.

وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة تطبيقا لقانون التأمين الصحي الشامل رفم 2 لسنة 2018، وسيتم تقسيم المبلغ بواقع 25 قرشا لتمويل برنامج التأمين الصحي الشامل، و50 قرشا لخزينة الدولة، 25 قرشا للشركة.

وأشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان ( إيسترن كومباني) اعلنت منتصف يوليو الماضي عن موافقة مجلس إدارة الشركة، على لائحة الاسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية زيادة بقيمة جنيه واحد.

وتابع، ستنظر حاليا اعلان باقي الشركات لقوائم الجديدة بعد الزيادات ومنها شركة فيليب موريس التي كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن زيادة سعرية على منتجاتها، والشركة اليابانية.

واستقطعت الهيئة مع بداية تطبيق القانون 75 قرشا عن كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية، على أن تزداد كل ثلاث سنوات بنحو 25 قرشا،

وبعد الزيادة الجديدة يصبح اجمالي ما يتم استقطاعه لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، نحو 100 قرشا (جنيه واحد فقط) عن كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية.

المصرى اليوم

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