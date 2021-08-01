معجبة تطلب الزواج من محمد الشرنوبي.. كيف رد عليها؟

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تلقى محمد الشرنوبي سؤالاً من إحدى المتابعات عبر خاصية «الإستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكان مضمونه «تريد زوجة ثانية؟».

جاء الرد من «الشرنوبي» حاسمًا، إذ قال إنه لا يريد زوجة أخرى، ونشر صورة تجمعه بزوجته راندا رياض، وأشار إلى حسابها وكتب على الصورة: «هي كفاية عليَّ».

وأعادت راندا نشر رد زوجها على الفتاة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ووضعت أغنية «يانا يا مفيش» لتامر حسني.

وكان الشرنوبي قد أعلن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «إيه اللذاذة دي»، من ألحانه، وكلمات محمد يسري.

يذكر أن الفنان المصري كان قد شارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مع هنا الزاهد، كما ينتظر عرض فيلم «الجريمة» مع أحمد عز، ومنة شلبي.