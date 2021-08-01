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غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الثانوية للمكفوفين

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غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الثانوية للمكفوفين غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الثانوية للمكفوفين

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لم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ،وغرفة عمليات التربية والتعليم ،اليوم الأحد ،أي تجاوزات أو مخالفات أثناء أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين امتحان مادة اللغة الانجليزية ،وطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لمادتي الأحياء والرياضيات ،وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم ،إن طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أدوا امتحاناتهم، بنسبة 100% ولم يتغيب أحد عن أداء الامتحان، فقد أدى 87 طالب وطالبة الامتحانات ،منهم 4 طلاب وطالبات بمدرسة النور للمكفوفين ،ادوا امتحان مادة اللغة الانجليزية الثانية «ورقة أولى وثانية»،، كما أدى 49 طالب وطالب«علمي علوم» بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، امتحان مادة الأحياء ،كما أدى 34 طالب وطالبة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، «علمي » «امتحان مادة الرياضيات.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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