ختام امتحانات الثانوية الأزهرية بدون شكاوى بشمالي سيناء

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أختتمت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، دون شكاوي، حيث أدى طلاب القسم العلمى امتحان اليوم في مادة التفسير لمدة ساعتين.

وأعلن محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن الامتحان انتهى في مختلف لجان الامتحانات وعددها 8 لجان تضم عدد 174 طالبا وطالبة من القسم العلمى على مستوى المحافظة بدون أية مشكلات.. مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات في مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات، وأنه يتم تطهير وتعقيم جميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وغرفة العمليات، وأن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، ولم يتم تسجيل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

ومن جانبه أعلن محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وغرفة العمليات بصفة دائمة.. مشيرا إلى بدء الامتحانات يوم 19 يونيو الماضى.. حيث كانت تتم بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، وقد أختتمت امتحانات القسم الأدبى أمس.