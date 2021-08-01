مركز الثقافة السينمائية يوثق التراث السينمائى لـ800 فنان

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يقوم حاليا المركز القومى للسينما برئاسة السيناريستمحمد الباسوسى بتوثيق وارشفة التراث السينمائى «الورقى» من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى الذي قال: إن هذا المشروع يأتى في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائى المصرى والذى يعتبر جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وارشفة التراث السينمائى «الورقى» ملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية وذلك من خلال حفظ هذه الملفات باستخدام احدث اجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D، وتقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم ،وفى نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائى للمادة الارشيفية من تعرضها للتلف.

وأضاف السيناريست مجدى الشحرى: ان مركز الثقافة السينمائية قد انتهى من عمليات توثيق وارشفة بعض ملفات الفنانين ومنهم «فاتن حمامة وشكرى سرحان وسناء جميل ومحمود ياسين وعزت العلايلى وحسين رياض وليلى علوى وحسن فايق وسهير رمزى وتهاني راشد وسميرة احمد وشويكار وجميل راتب وهادى الجيار وحسن عبدالحميد، هذا بجانب المخرج الكبير الراحل محمد كريم ومدير التصوير الراحل عبدالحليم نصر.

وأنه خلال الفترة القادمة سيتم استكمال توثيق وارشفة ملفات المخرجين ومديرى التصوير ومهندسى الصوت ومهندسى الديكور وكتاب السيناريو والمونتريين، هذا بالإضافة لملفات نقاد السينما والمهرجانات المصرية.