أخبار عاجلة

اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي -
كمين ينتهي بضبط وافد يُورّد منتجات مقلدة.. حقائب وعطور بأسماء مشروبات كحولية وخادشة للحياء -
مذكرة تفاهم لتمكين 123 امرأة في صيانة الجوال بمكة -
إعادة الوظائف الحركية ليد مريضة في مستشفى الملك فهد بجازان -
المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره العراقي -
"الباحص": أنهينا ترحيل مليونَيْ مقرر لمدارس المرحلة الابتدائية بالشرقية -
"الوطنية للإسكان" تطوّر 83 مليون م2 لضخ 147 ألف وحدة جديدة بالرياض -
"المنافسة" تنظم ورشة "دراسة وتحليل مستوى المنافسة في سوق الأدوية" -
خطر كورونا مستمر.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات عالميا خلال شهرين -
الطيران المدني السعودية و"سدايا" توقعان اتفاقية البرتوكول التشغيلي للتعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مركز الثقافة السينمائية يوثق التراث السينمائى لـ800 فنان

Print
مركز الثقافة السينمائية يوثق التراث السينمائى لـ800 فنان مركز الثقافة السينمائية يوثق التراث السينمائى لـ800 فنان

لاقتراحات اماكن الخروج

يقوم حاليا المركز القومى للسينما برئاسة السيناريستمحمد الباسوسى بتوثيق وارشفة التراث السينمائى «الورقى» من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى الذي قال: إن هذا المشروع يأتى في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائى المصرى والذى يعتبر جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وارشفة التراث السينمائى «الورقى» ملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية وذلك من خلال حفظ هذه الملفات باستخدام احدث اجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D، وتقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم ،وفى نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائى للمادة الارشيفية من تعرضها للتلف.

وأضاف السيناريست مجدى الشحرى: ان مركز الثقافة السينمائية قد انتهى من عمليات توثيق وارشفة بعض ملفات الفنانين ومنهم «فاتن حمامة وشكرى سرحان وسناء جميل ومحمود ياسين وعزت العلايلى وحسين رياض وليلى علوى وحسن فايق وسهير رمزى وتهاني راشد وسميرة احمد وشويكار وجميل راتب وهادى الجيار وحسن عبدالحميد، هذا بجانب المخرج الكبير الراحل محمد كريم ومدير التصوير الراحل عبدالحليم نصر.

وأنه خلال الفترة القادمة سيتم استكمال توثيق وارشفة ملفات المخرجين ومديرى التصوير ومهندسى الصوت ومهندسى الديكور وكتاب السيناريو والمونتريين، هذا بالإضافة لملفات نقاد السينما والمهرجانات المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على حالات وقف تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون

تعرف على حالات وقف تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون

التعليم : منع المدرسين والإداريين والعمال من دخول المدارس بدون تلقي لقاح كورونا

التعليم : منع المدرسين والإداريين والعمال من دخول المدارس بدون تلقي لقاح كورونا

نائب: زيارة رئيس وزراء الصومال للأزهر تؤكد أنه كعبة العلم والعلماء

نائب: زيارة رئيس وزراء الصومال للأزهر تؤكد أنه كعبة العلم والعلماء

«أمين عام الأطباء»: قرار الصحة بزيادة رسوم امتحان الزمالة مرفوض ومخالف للقانون

«أمين عام الأطباء»: قرار الصحة بزيادة رسوم امتحان الزمالة مرفوض ومخالف للقانون