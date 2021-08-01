رئيس اتحاد منتجي الدواجن يكشف تفاصيل تيسيرات «قروض التمويل» من البنك الأهلي

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قال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن إنه تم الاتفاق بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك الأهلي المصري على تقديم تسهيلات إئتمانية ميسرة بسعر فائده 5% وفقا لمبادرة تمويل مشروعات تربية الدواجن بغرض التسمين، وأن الدولة المصرية تقدم تسهيلات «غير مسبوقة» لتحقيق الاستقرار في صناعة الدواجن وحماية المربين، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الدواجن وحماية المربين، ومساعي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى تشجيع المنتجين والتيسير عليهم.

وأضاف «العناني»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه التسهيلات تتضمن أن يتم التقديم لهذه القروض الميسرة في أقرب فرع للبنك الأهلي لمقر النشاط على أن يكون التمويل، موضحًا أن التمويل يتم لعدد من الأغراض منها توفير الاحتياجات التمويلية لمزارع الدواجن (التسمين القائمة والجديدة) في مجال انتاج الدواجن ويكون الحد الأقصى للتمويل مليوني جنيه.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن إنه وفقا للاتفاق بين الاتحاد والبنك الأهلي فإن نسبة مساهمة البنك في التمويل بحد أقصى 85% من التكاليف الاستثمارية وفقا لعرض السعر والجدارة الائتمانية للعميل، كما يتم تمويل دورة رأس المال العامل بحد أقصى 85% وفقا والجدارة الائتمانية للعميل.

وفيما يتعلق بمدة التمويل وفترتي السماح والسـداد للحاصلين على هذه القروض، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه يتم سداد التمويل المستحق شاملا العوائد على أقساط متساوية ربع سنوية بحد أقصى 5 سنوات، موضحًا أن التسهيلات تشمل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للعميل في حالة الافراد أو المنشأة الفردية وفي حالة الشركات يتم الحصول على الرقم القومي للشركاء بالشركة ومستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.

وأوضح «العناني»، أن أوراق الحصول على قروض مشروعات تربية الدواجن بغرض التسمين تشمل تقديم عقد تأسيس الشركة وملخصه وكذا آخر تعديل وملخصة في حالة الشركات وعرض سعر أو مقايسة في حالة التمويل الاستثماري وإيصال مرافق حديث لمقر النشاط (مياه – كهرباء – غاز) وسند ملكية الموقع المقام عليه المزرعة أو عقد ايجار المزرعة وتقديم إيصال سداد تأمينات اجتماعية.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان الحاصلين على تراخيص أنشطة مشروعات الدواجن من الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة والطب البيطري، يمكنهم الحصول على تسهيلات للحصول على قروض حتى 750 ألف جم الحصول على تراخيص النشاط ان وجد والتسهيلات المقدمة للحصول على قروض تزيد عن 750 ألف جنيه مصري حتى مليون و500 ألف جنيه مصري بموجب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو مايفيد السير في اجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن التسهيلات للحصول على القروض التي تزيد عن مليون ونصف مليون جنيه يتم الحصول عليها بموجب رخصة مزاولة النشاط.