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أولمبياد طوكيو 2020.. منافسات فرق تنس الطاولة رجال (بث مباشر)

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أولمبياد طوكيو 2020.. منافسات فرق تنس الطاولة رجال (بث مباشر) أولمبياد طوكيو 2020.. منافسات فرق تنس الطاولة رجال (بث مباشر)

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يواجه الوطني لتنس الطاولة رجال نظيره الصيني اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2002.

ولعب منافسات الزوجي خالد عصر وأحمدصالح، وانتهت المباراة بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-4) و(11-7) و(11-3)

بينما لعب الفردي نجم المنتخب الوطني عمر عصر ضد نجم المنتخب الصيني فان تشندونج، وانتهت المباراة لصالح لاعب الصين بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-4) و(11-8) و(11-5).

ويذكر أن عمر عصر مصنف رقم 43 عالميًا، والخامس على مستوى أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات الفردي رجال، بعد خسارته في دور ربع النهائي، من بطل الصين المصنف أول عالميًا.

ويذكر أن منتخب لسيدات تنس الطاولة، قد خسر اليوم الأحد، أمام المنتخب الروماني بثلاث أشواط دون رد، في إطار دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات من اللاعبات: دينا مشرف وفرح عبدالعزيز ويسرا حلمي، وهنا جودة لاعبة احتياطية.

المصرى اليوم

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