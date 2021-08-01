80 مليون جنيه لاستكمال مشروع التنمية المتكاملة بجهاز تعمير سيناء

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يسعى جهاز تعمير سيناء والقناة إلى استكمال مشروع التنمية المتكاملة الجارى تنفيذه داخل سيناء، شمالا وجنوبا، لدعم عمليات التنمية الشاملة والمستدامة على أرضها.. حيث تم رصد مبلغ 80 مليون جنيها في الخطة الجديدة لمنطقة تعمير شمال سيناء لهذا المشروع بشمال سيناء.

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء على دعم ميزانية المشروع لاستكمال تنفيذه خلال الخطة الجديدة الممولة من الدولة ضمن استراتيجية تنمية سيناء بتوجيهات القيادة السياسية واهتمام خاص من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، ويتم تنفيذه عن طريق الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء مهندس محمود فهمى نصار رئيس الجهاز ممثلا في الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة برئاسة المهندس محسن سعيد ومنطقة تعمير شمال سيناء، وبمتابعة واشراف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.. مشيرا إلى أن هذا المشروع أسهم في تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية القرى والتجمعات البدوية والمناطق النائية.. إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في سيناء.. بما يحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء، وجذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء وفقا لتوجهات القيادة الساسية.

وأعلن أنه تم اضافة عدد 4 تجمعات أخرى لاقامتها ضمن المشروع ليضم 17 تجمعا بدلا من 13 تجمعا.

وأشار المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إلى أنه تم تغيير وجه سيناء كاملا عما كانت عليه من قبل، وذلك بفضل جهود الدولة وقوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة التي تمهد لاقامة المشروعات بتطهير الأرض وتسليمها إلى جهاز تعمير سيناء ليتولى البناء والتعمير واقامة المشروعات لدعم عمليات التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف المجالات بهدف توفير سبل معيشة كريمة لأهالى سيناء وزيادة معدلات التنمية وملأ الفراغات الجغرافية كبعد للأمن القومى.. إلى جانب انشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة بالصحراء والأودية البعيدة عن العمران داخل سيناء.. علاوة على توفير فرص العمل للأهالى.

وأضاف أن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء يقوم على استغلال البنية الأساسية المتاحة وتعظيم الاستفادة من مياه الآبار التي أقامتها الدولة بالتجمعات البدوية واستغلالها في مشروعات زراعية والاستزراع السمكى لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالى سيناء، وأنه تم تنفيذ المشروع بعدد 13 تجمعا بشمال سيناء في كل من: نخل والحسنة وبئر العبد.. حيث يضم كل تجمع المنازل البدوية ومرافق الخدمات والأراضى والصوب الزراعية لزراعة الخضر والفاكهة والأشجار المثمرة والنخيل إلى جانب المزارع السمكية ومزارع تربية الأغنام والماعز والتى حولت الصحراء إلى مناطق زراعية وواحات خضراء.. إلى جانب أنشطة تدريبية وخدمية لتدريب المرأة البدوية على الحرف اليدوية والبيئية .

وأضاف أن المشروع يحتوى على 490 فدانا من الأراضى الزراعية تقام عليها الزراعات المكشوفة و245 صوبة زراعية للخضر وزراعة أشجار النخيل على مساحة 18 فدانا، وأشجار أخرى مثمرة.. إلى جانب المزارع السمكية ومزارع تربية الأغنام والماعز.. حيث يتم تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية بأسعار تنافسية، وهناك عائد اقتصادى لها يستخدم في النهوض بالمناطق المقامة بها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالى التجمعات وزيادة متوسط الدخل وتحسين مستوى المعيشة ورفع المستوى الاقتصادى للسكان وتقليل النفقات المعيشية.. إلى جانب العائد الاجتماعى من خلال النهوض بالمواطن السيناوى ورفع المستوى التعليمى والصحى والحفاظ على البيئة، وأن الهدف من المشروع هو: توفير سبل المعيشة الكريمة لأهالى سيناء وزيادة معدلات التنمية وملأ الفراغات الجغرافية كبعد للأمن القومى.. حيث يضم المشروع: الصوب زراعية وزراعات أشجار فاكهه وزراعات مكشوفة للخضروات وزراعات نخيل وأحواض سمكية ومزارع تربية أغنام ومنافذ بيع لتسويق المنتجات.

وقد تم إنشاء عدد 13 تجمعا زراعيا في محافظة شمال سيناء بمناطق: الرواق، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، المتمثني، بئر بدا، الكونتيلا 2، الكونتيلا 3، الكونتيلا 4، الكونتيلا 5، النثيلة، وأم الخرز بتكلفة بلغت 62.207 مليون جنيها حتى خطة العام الماضى.. أضيفت اليها 40.037 مليون جنيها أخرى في الخطة الجديدة بعد اضافة عدد 4 تجمعات إلى التجمعات القائمة ليصبح الاجمالى 17 تجمعا في شمال سيناء تقام في مناطق: العرويسة، المغارة، الرواق 2، والكيلو 64 على مساحة 130 فدانا أخرى.

وأشار إلى أن المنصرف حتى نهاية شهر يونيو الماضى بلغ 62.207 مليون جنيها لخدمة مشروع التنمية المتكاملة، ومن بينها: انشاء دار مناسبات في حى السكاسكة بالعريش بتكلفة مليونين و29 ألف جنيها ويتم استكمالها في الخطة الجديدة بمبلغ 308 آلاف جنيها، وكذا انشاء دار مناسبات في قرية النجاح ببئر العبدبتكلفة مليونين و632 ألف جنيها ويتم استكمالها في الخطة الجديدة بمبلغ مليون و42 ألف جنيها، انشاء دار مناسبات في قرية الخربة ببئر العبدبتكلفة مليونين و5 آلاف جنيها ويتم استكمالها في الخطة الجديدة بمبلغ 57 ألف جنيها، وصيانة وحفر الآبار المغذية للمزارع بمبلغ 20.427 مليون جنيها ويتم استكمالها في الخطة الجديدة بمبلغ 16.713 مليون جنيها.. علاوة على انشاء عدد 3 منافذ لبيع منتجات المشروع في الخطة الجديدة بتكلفة 495 ألف جنيها، انشاء منفذين آخرين لبيع منتجات المشروع في الحسنة بوسط سيناء بتكلفة 559 ألف جنيها، انشاء مبنى خدمى في بئر العبدبتكلفة 4.5 ملايين جنيها، انشاء عدد 3 خزانات أرضية و3 خزانات علوية بتكلفة 7.5 ملايين جنيها، تجهيز ورفع كفاءة استراحتين للمهندسين في نخل بوسط سيناء بتكلفة 35 ألف جنيها، وانشاء عدد 3 دور مناسبات بقرى وتجمعات المحافظة بتكلفة 8 ملايين جنيها.

ومما يذكر أنه سبق اعداد خطة منطقة تعمير شمال سيناء التابعة للجهاز المركزى للتعمبر بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن عام 2021 / 2022 للمتوقع تنفيذه من مشروعات باجمالى 225 مليون و110 آلاف جنيه.