ورشة لتعلم صنع السجاد البدوي بثقافة مطروح

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أقام فرع ثقافة مطروح، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، عدة ندوات عن الثقافة البيئية لاقليم مطروح الثقافى حول الدور القبلى في تعلم فنون البادية ونقل تلك الثقافة وتوارثها جيلا بعد جيل، ومن ضمن هذه التدريبات البدوية هو صنع السجاد البدوى.

حيث استكملت الفنانة نهلة عبدالفتاح ورش نسيج السجاد بقصر ثقافة مطروح، بتوضيح طريقة استخدام الصوف الملون وهو الذي يتم جلبه من صوف الأغنام البرقى التي تشتهر بها محافظة مطروح مع نقع هذا الصوف وسط عدة مقادير من الألوان المستنبطة من شجر وزروع النباتات الصحراوية للحصول على ألوان حقيقية تضاهى الوان الطبيعه لتكوين اشكال متناسقة وطريقة قص الخيوط وتهذيبها بعد انتهاء الشكل المطلوب.

فيما قدمت نوادي ادب البادية مجموعة مميزة من الأمسيات الشعرية حيث قدم الشاعران عبدالعال عاين وسعيد عوض أمسية لنادى ادب بادية مطروح بينما قدم الشاعر مسعود علام أمسية لنادي ادب بادية الحمام وقدم الشاعر حبيب عوض أمسية لنادي ادب بادية براني وقدم الشعراء من خلال الأمسيات مجموعة من الأشعار البدوية المتنوعة.

كما ناقش انور المنصوري كتاب النحل ببيت ثقافة الضبعه، وشرح من خلاله أنواع النحل المختلفة، موضحا طبيعة الحياة داخل مملكة النحل وتقسيم العمل ودور كل نوع داخل الخلية، وأهمية العسل والتي جاء ذكرها في القرأن الكريم.

يأتى ذلك النشاط بقصور ثقافة مطروح تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ومتابعتهم لتنفيذ العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع الثقافة المصرية فىةمختلف بقاع مصر المحروسة.