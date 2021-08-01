تعيين الدكتور أحمد محيي حمزة عميدًا لكلية الفنون الجميلة بالأقصر 

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أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محيى حمزة، الأستاذ بقسم الجرافيك، عميدًا لكلية الفنون الجميلة.

وتخرج ا.د/أحمد حمزة في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1997، تم تعينه بكلية الفنون الجميلة بالأقصر في 1998، ويعد حمزة أول مدير لوحدة ضمان الجوده والإعتماد والذي إستطاع في فترة وجيزة إنشاء نظام داخلي للجودة في 2008 وإعداد خطة تنفيذية لتطوير الكلية، بجانب تكليفه بمهام وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع في الفترة من 2008 حتى 2010، كما شارك في تأسيس أول مؤتمر علمي بالكلية 2009.

الدكتور أحمد حمزة مثل مصر بتكليف رسمي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة في العديد من المحافل الدولية في كل من «إيطاليا، أسبانيا، ألمانيا ،فرنسا، كندا، اليابان، سراييفو، بنجلادش، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، أرمينيا، الإكوادور، سورية، الإمارات، قطر، المغرب».

ومن الجدير بالذكر أنه حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها وسام إتحاد شباب الوطن العربي في الفنون 1996 تحت رعاية جامعة الدول العربية والشيخ خالد القاسمي رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة الكبرى بينالي الإكوادور الدولي 2006، الجائزة الكبرى بينالي الثقافة والفنون الدولي 2013، الجائزة الكبرى بينالي بورسعيد 2005، جائزة شهادة التقدير من ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 1999، وقد حصل على الجائزة الأولى في صالون الشباب في الجرافيك مرتين في 1998، 2003، والجائزة الثانية في الجرافيك 2000، 2001.