هل يمكن للمقيمين المحصنين دخول المملكة بالتأشيرة السياحية؟!... هذا رد الجوازات

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وفق آلية التسجيل الإلكتروني

بعد إعلان وزارة السياحة عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداءً من 1 أغسطس 2021م.

وحسب الشروط الموضوعة يمكن الدخول للمحصنين بالكامل إلى المملكة من دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

وضمن الأسئلة العديدة التى وجهها متابعو حسابات الجوازات ووزارة السياحة وجه أحد المتابعين سؤالاً إلى الجوازات السعودية للاستفسار عن "شمول الدخول إلى المملكة للمقيمين المحصنين باللقاح المعتمد ومن جميع الدول، الرجاء توضيح القرار" وردت الجوازات: "أهلًا بك، ليس من اختصاص إدارة الجوازات، يرجى التواصل مع الزملاء في وزارة السياحة للإفادة. نسعد بك"

وعلى ذلك فإن التسجيل الإلكتروني يظهر وضع الشخص الذي يرغب في زيارة المملكة بالتأشيرة السياحية، كما أن التأشيرة متاحة لجنسيات 49 دولة فقط حتى الآن.