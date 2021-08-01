"تعليم سراة عبيدة" يُعلن ترحيل المقررات الدراسية للمدارس

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"العلكمي" أكد على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

أعلنت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة البدء في عملية ترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس .

ووقف مدير إدارة تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم ميدانياً على عملية انطلاق أولى المركبات المحملة بالكتب الدراسية والتي انطلقت من المستودعات المركزية بسراة عبيدة لتصل جميع المدارس في قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.

واطلع العلكمي على آلية وخطة الترحيل، موجهاً بضرورة وصول المقررات الدراسية لجميع المدارس قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، مُشيداً بجهود قادة وقائدات المدارس وتعاونهم البناء والذي انعكس على خطة ترحيل الكتب بكل يسر وسهولة .

وقال إن عملية ترحيل الكتب الدراسية للمدارس التابعة لتعليم سراة عبيدة تتم وفق خطط مدروسة بعناية تم إعدادها مسبقًا، مؤكدًا على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف العلكمي أن العودة الآمنة للمدارس تتطلب منا جميعاً العمل بكل إخلاص وتفانٍ لبداية جادة من أول حصة دراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة "حفظها الله ".

وتابع: لقد تم التأكد من جاهزية المدارس واكتمال أعمال الصيانة وتجهيز الميزانيات التشغيلية، لبداية عام دراسي حافل بالعطاء والتميز .