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أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

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أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة
حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة للحد من كورونا

أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق "توكلنا"، وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة.

ويأتي ذلك حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتأكيد على تنفيذها؛ للحدّ من انتشار ، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما وجّه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة الشرقية بتفعيل قرار الجهات المسؤولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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