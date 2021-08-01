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عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة وتوارثت المهنة أبا عن جد
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:15 مساءً
محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية بطريقي السادات وكورنيش النيل
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:10 مساءً
انتهاء ظاهرة نسبة 100%.. «التعليم» تنتهي من مراجعة نتيجة الثانوية العامة وتعلنها غدا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:10 مساءً
ضبط 574 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:10 مساءً
أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:10 مساءً
اختبار 425 موظف ببرنامج المسار الوظيفي بـ«مياه المنوفية»
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:10 مساءً
وزيرة الصحة: فحص 1.9 مليون طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:10 مساءً
بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:09 مساءً
ارتفاع الهجمات الالكترونية علي الشرق الاوسط ... و تركيا الاقل
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:09 مساءً
وزير قطاع الأعمال العام: تحديد 26 مركزًا لتجميع الأقطان بالوجه القبلي.. وبدء العمل بها أول سبتمبر
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الاثنين 16 أغسطس 2021 02:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الحزن يكسو وجوه أهالي العياط بعد غرق محفظ قرآن أثناء إنقاذ ابنته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 01 أغسطس 2021 01:26 مساءً
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