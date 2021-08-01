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التخفظ على 307 أطنان لحوم وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

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التخفظ على 307 أطنان لحوم وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية التخفظ على 307 أطنان لحوم وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم ،وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ،ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالإشتراك مع الرقابة التموينية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز بلبيس، أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والأسماك ،كما تم ضبط طن و800 كجم لحوم، وطن و900 كجم أسماك رنجة بدون بيانات ومجهولة المصدر، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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