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بعد صعوده للممتاز.. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة

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بعد صعوده للممتاز.. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة بعد صعوده للممتاز.. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة

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كشف عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن حسم ناديه لبعض الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عاطف حنفي، في تصريحات تلفزيونية :«حسمنا التعاقد مع 4 لاعبين أجانب لم يسبق لهم اللعب في ، وفي الطريق التعاقد مع اللاعب الخامس»، موضحًا :«منهم لاعبين أفارقة ولاعبين من شمال افريقيا».

وعن التفاوض مع سعد سمير ومروان محسن لاعبا الأهلي ومحمود حنش وعبدالله جمعة لاعبا ، قال :«بالتأكيد نتمنى ضم هؤلاء اللاعبين فهم لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، ولكن حتى الأهلي لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب احترامًا لناديه».

وأوضح :«الحديث عن أنه تم وضع ميزانية تقدر ب500 مليون جنيه، لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي غير صحيح، نحن وضعنا خطة مالية للفريق من إعداد وانتقالات وتعاقدات وهذا الرقم غير صحيح».

المصرى اليوم

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