بعد صعوده للممتاز.. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة

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كشف عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن حسم ناديه لبعض الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عاطف حنفي، في تصريحات تلفزيونية :«حسمنا التعاقد مع 4 لاعبين أجانب لم يسبق لهم اللعب في مصر، وفي الطريق التعاقد مع اللاعب الخامس»، موضحًا :«منهم لاعبين أفارقة ولاعبين من شمال افريقيا».

وعن التفاوض مع سعد سمير ومروان محسن لاعبا الأهلي ومحمود حنش وعبدالله جمعة لاعبا الزمالك، قال :«بالتأكيد نتمنى ضم هؤلاء اللاعبين فهم لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، ولكن حتى الأهلي لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب احترامًا لناديه».

وأوضح :«الحديث عن أنه تم وضع ميزانية تقدر ب500 مليون جنيه، لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي غير صحيح، نحن وضعنا خطة مالية للفريق من إعداد وانتقالات وتعاقدات وهذا الرقم غير صحيح».