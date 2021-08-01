«سياحة النواب»: بدء رحلات إسبانية للأقصر و12 رحلة أخرى حتى 31 أكتوبر

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قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن استقبال مطار الأقصر الدولى أول الرحلات الجوية «الشارتر» التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من العاصمة الإسبانية مدريد يأتي في إطار الدور الحيوى الهام للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومدى حرصها على دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضافت «على» في تصريحات لها، الأحد، أن هذا هو أول شارتر منذ فترة طويلة يقوم بزيارة مدينة الأقصر وإحياء المدينة الأثرية، وسيكون له مردود إيجابي في تنشيط حركة السياحة.

وتابعت أن لجنة السياحة والطيران بالنواب نجحت بالتنسيق مع الواء الطيار محمد منار وزير الطيران المدني في تذليل كل العقبات وإنهاء الإجراءات مع الشركة الإسبانية بالاتفاق مع الشركة الوطنية مصر للطيران وبالفعل تم التعاقد على تسيير 12 رحلة طيران عارض من مدريد إلى الأقصر اعتبارًا من 31 يوليو إلى 31 أكتوبر المقبل، حيث بدأت أمس السبت أولى الرحلات.

وأشارت رئيس لجنة السياحة إلى دور وزير الطيران المدني في إنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة لدعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة.