الجيش يعلن مقتل 89 تكفيريًا شديدي الخطورة بمناطق العمليات في شمال سيناء

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، نجاح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية خلال الفترة السابقة، أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تم ضبط 73 بندقية ألية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة - في بيان - أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 52 سيارة و59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط .

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة - صورة أرشيفية

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