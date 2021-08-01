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مندوب المملكة الدائم لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره "الغامبي"

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مندوب المملكة الدائم لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره "الغامبي" مندوب المملكة الدائم لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره "الغامبي"
"جبريل" نوّه بسعي المملكة لدعم المنظمة في تعزيز قيم التسامح والحوار الحضاري

مندوب المملكة الدائم لدى

استقبل مندوب جمهورية غامبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير عمر جبريل صلاح، في مكتبه بمقر السفارة بالرياض، مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، والموضوعات المتصلة بالعمل الإسلامي المشترك.

ونوّه السفير الغامبي خلال هذا اللقاء بسعي المملكة الدؤوب نحو دعم المنظمة في تحقيق رسالتها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم، مثمنًا مواصلة المنظمة العمل على تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام الحضاري في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمنظمة التي تعمل على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

من جهته أكد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التشاور بين المندوبين وتوحيد الصف، وحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين منظمة التعاون الإسلامي في شتى المجالات التي تضطلع بها الدول الأعضاء داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

يُذكر أن جمهورية غامبيا سوف تتسلم خلال الأعوام المقبلة رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية الذي يعد أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة التعاون الإسلامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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