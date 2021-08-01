أخبار عاجلة

ألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص -
في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31% -
"البيئة" تنظم برنامجاً تدريبياً بجدة لتطوير مهارات منسوبيها -
"سلام": بدء التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية -
"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة -
7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو" -
سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز -
سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية

Print
مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية
تشديد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات والمماشي الرياضية

مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية

أنتج المشتل الزراعي لبلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية هذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة شملت السرو الإيطالي، ونخيل الواشنطنيا، وشجيرة لواريا، وشجرة تيكوما، وفرشة الزجاج، وإيتكس، والسدر البلدي والطلح والغاف.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة خلال جولته التفقدية لمشتل البلدية اليوم، أن البلدية تَبنت مبادرة واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية بالمنطقة، مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير، ومواصلة البلدية تنفيذ "الإكثار الخضري"، حيث انتج المشتل في البيوت المحمية لهذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة لتأمين احتياج البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والميادين العامة.

وشدد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية والمماشي الرياضية والجزر الوسطية، بما يسهم في إبراز الناحية الجمالية للمحافظة، وزيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة، تحقيقًا لاتجاه البلدية نحو أنسنة المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص

ألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%

"البيئة" تنظم برنامجاً تدريبياً بجدة لتطوير مهارات منسوبيها

"البيئة" تنظم برنامجاً تدريبياً بجدة لتطوير مهارات منسوبيها

"سلام": بدء التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة

"سلام": بدء التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة