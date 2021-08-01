‫مدير عام "صحة عسير" يُكَرّم عددًا من أطباء قطاع أبها ومستشفى النماص

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نظير تميزهم في أداء عملهم وإشادة المستفيدين بهم وحسن تعاملهم

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه، عددًا من أطباء قطاع أبها الصحي ومستشفى النماص العام المميزين؛ نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.

واحتفى "عسيري" بالدكتورة نجوى محمد آل معلوي من مركز صحي العرين بأبها؛ نظير حصولها على شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بناءً على تقييم الزائر السري الذي أظهر حسن اهتمامها وتعاملها مع المرضى وإعطائها الوقت الكافي لشرح الحالة الصحية، إلى جانب الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

كما احتفى بالدكتور أحمد عبدالله العمري من مركز صحي المنسك بأبها، والدكتورة آية يوسف عبدالله من مستشفى النماص العام؛ نظير تميزهم في أداء عملهم وإشادة المستفيدين بهم وبحسن تعاملهم.