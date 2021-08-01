أين موظف "توكلنا"؟ إغلاق فوري لمركز تجاري بمكة أخلّ بالاحترازات

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لا تفعيل لجهاز قياس الحرارة على البوابة وعدم التزام عاملين بارتداء الكمامة

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركزاً تجارياً كبيراً بالشرائع؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، أن الفرق الرقابية التابعة لها رصدت مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الوقائية، والتهاون بعدم تخصيص موظف للاطلاع على تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المركز، إضافةً إلى عدم تفعيل جهاز قياس الحرارة على البوابة.

كما رصدت الفرق الرقابية، خلال جولتها على المركز، عدم التزام عاملين بارتداء الكمامات الطبية، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن الخاصة بها، مما استوجب إغلاق المركز على الفور وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وفق الأنظمة والتعليمات.