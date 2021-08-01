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الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي : دعم التعاون في مجال الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

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الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي : دعم التعاون في مجال الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي : دعم التعاون في مجال الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

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عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية -جامعة الدول العربية اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الاتصالات في جمهورية الصومال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع عبدي شيخ أحمد وزير الاتصالات في جمهورية الصومال، والسفير أحمد طاهر محمد سفير جمهورية الصومال في دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة كان على رأسها؛ تعزيز التعاون في تنفيذ بعض المبادرات المنبثقة عن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي».

و تناول الاجتماع سبل دعم المستهدفات التنموية في جمهورية الصومال ودعم التعاون العربي العربي، والتركيز على المشاريع التي تؤدي إلى تحسين معيشة المواطن العربي، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع أبدى وزير الاتصالات في جمهورية الصومال ترحيبه واهتمامه بالمبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأكد على أهمية "الرؤية" في تنمية مجالات الاقتصاد الرقمي في بلاده والمنطقة العربية.

المصرى اليوم

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