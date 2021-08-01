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فاركو يجدد عقد مجدي عبد العاطي

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فاركو يجدد عقد مجدي عبد العاطي فاركو يجدد عقد مجدي عبد العاطي

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نجح مجلس إدارة نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز في تجديد عقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك للاستمرار في قيادة الفريق بأول مواسمه بالدوري الممتاز.

وسوف يكون جهاز عبد العاطي مكوناً من عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربا عاما، عمرو فيهم مدربا عاما، أحمد خطاب مدربا مساعدا، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، و عصام محمود مدربًا لحراس المرمى.

بينما يضم الجهاز الطبي والإداري كل من مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداريا، محمد الجزار مدلكا ومحمد محروس مدلكا.

وكان فاركو قد نجح فى التأهل رسمياً إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعد حسم الصراع في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني مع فريق حرس الحدود.

المصرى اليوم

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