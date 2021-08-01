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إعلامي لوزير الرياضة: ما يحدث من الخطيب ولبيب خروج غير مسبوق ولازم تتدخل

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إعلامي لوزير الرياضة: ما يحدث من الخطيب ولبيب خروج غير مسبوق ولازم تتدخل إعلامي لوزير الرياضة: ما يحدث من الخطيب ولبيب خروج غير مسبوق ولازم تتدخل

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طالب الاعلامي احمد موسي موسي مسؤولي الاهلي والزمالك بضبط النفس وتحكيم العقل وترجيح المصلحة العليا للبلاد علي مصالحانديتهم الشخصية

وطالب احمد موسي في تصريحات تليفزيونية بالتصدي لما يحدث علي الساحة الرياضية من خروج غير مسبوق

وقال موسي :في خروج غير مسبوق في الرياضة ولابد ان يتدخل دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتوراشرف صبحي وزير الرياضة لاحتواء الازمة وايقاف التصعيد بين ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب وبين ادارة برئاسة حسينلبيب

وطالب موسي :الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاحتواء الازمة وقال : اللي جاي مش كويس والكليتحمل المسؤولية

وقال موسي لمحمود الخطيب وحسين لبيب: "حطوا اولا وخلوا مصر قدام عيونكم لان ببساطة شديدة الزمالك والاهلي كاندية هيعملواايه يعني!

وحذر موسي ادارة القطبين اللي هيشتغل عبث ويعمل فتنة هيدفع الثمين كائنا من كان ولن استثني احد

واختتم موسي تصريحات بتوجيه رسالة غامضة :الدولة هتوقف كل واحد عنده حده ومافيش حد فوق القانون واي حد هيغلط بعد كدههيتحاسب ويدفع الثمن لاننا في بلد قانون وهذه الازمة لابد ان تنتهي ويتم ايقافها اليوم او غدا علي اقصي تقدير واتمني ان اعلن ذلك فيحلقة اليوم الاحد قبل فوات الاوان

وشهدت الساعات الماضية ازمة طاحنة بين الاهلي والزمالك علي خلفية البيانات المتتالية التى اصدرها الاهلي وتبادل التصريحات والبياناتبينهم خلال الساعات الماضية

المصرى اليوم

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