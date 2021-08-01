أخبار عاجلة

ألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص -
في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31% -
"البيئة" تنظم برنامجاً تدريبياً بجدة لتطوير مهارات منسوبيها -
"سلام": بدء التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية -
"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة -
7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو" -
سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز -
سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 176 موظفا بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط

Print
التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 176 موظفا بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 176 موظفا بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ «التسوية» لعدد 176 موظفا بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية بطريقي السادات وكورنيش النيل

محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية بطريقي السادات وكورنيش النيل

انتهاء ظاهرة نسبة 100%.. «التعليم» تنتهي من مراجعة نتيجة الثانوية العامة وتعلنها غدا

انتهاء ظاهرة نسبة 100%.. «التعليم» تنتهي من مراجعة نتيجة الثانوية العامة وتعلنها غدا

ضبط 574 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

ضبط 574 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي

أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي