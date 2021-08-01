أخبار عاجلة

ألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص -
في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31% -
"البيئة" تنظم برنامجاً تدريبياً بجدة لتطوير مهارات منسوبيها -
"سلام": بدء التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية -
"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة -
7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو" -
سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز -
سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زحل يقترب من الأرض.. ظاهرة فلكية جديدة في انتظار هواة المراقبة

Print
زحل يقترب من الأرض.. ظاهرة فلكية جديدة في انتظار هواة المراقبة زحل يقترب من الأرض.. ظاهرة فلكية جديدة في انتظار هواة المراقبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الأسبوع الجاري ظاهرة فلكية مثيرة تتمثل في اقتراب كوكب زحل إلى أقرب نقطة من الأرض، مما يمنح عشاق مشاهدة الظواهر الفلكية فرصة مثالية لإلقاء نظرة على الكوكب.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيكون غدًا الاثنين هو أفضل وقت لرؤية الظاهرة حيث تتحرك الأرض بشكل مباشر تقريبًا بين زحل والشمس في حدث سماوي سنوي يُعرف باسم «المعارضة».

وسيكون الحدث مرئيًا بالعين المجردة للجميع في بعض البلدان مثل المملكة المتحدة، ويشير علماء الفلك إلى أن الظاهرة مستمرة على مدار الشهر المقبل.

يقول الدكتور روبرت ماسي، أحد علماء الجمعية الفلكية البريطانية، إن الكوكب سيبدو مثل نجم مصفر ولكن الفرق بين الكواكب والنجوم هو أن زحل سيصدر ضوءًا ثابتًا بدلاً من الوميض «حزمة من الضوء المشع».

أضاف أنه أيضًا أكثر سطوعًا من الغالبية العظمى من النجوم في السماء، لذلك سوف يكون بارزًا، موضحًا أنه يمكن ملاحظته حتى لو كان باستخدام تلسكوب صغير فقط.

وأشار إلى أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية هو الذي سيحصل على أفضل رؤية.

يشار إلى أن زحل يبعد عن الشمس بتسعة أضعاف بعده عن الأرض و1.2 مليار كيلومتر منا عند أقرب نقطة له.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية بطريقي السادات وكورنيش النيل

محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية بطريقي السادات وكورنيش النيل

انتهاء ظاهرة نسبة 100%.. «التعليم» تنتهي من مراجعة نتيجة الثانوية العامة وتعلنها غدا

انتهاء ظاهرة نسبة 100%.. «التعليم» تنتهي من مراجعة نتيجة الثانوية العامة وتعلنها غدا

ضبط 574 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

ضبط 574 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي

أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي