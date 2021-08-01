زحل يقترب من الأرض.. ظاهرة فلكية جديدة في انتظار هواة المراقبة

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يشهد الأسبوع الجاري ظاهرة فلكية مثيرة تتمثل في اقتراب كوكب زحل إلى أقرب نقطة من الأرض، مما يمنح عشاق مشاهدة الظواهر الفلكية فرصة مثالية لإلقاء نظرة على الكوكب.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيكون غدًا الاثنين هو أفضل وقت لرؤية الظاهرة حيث تتحرك الأرض بشكل مباشر تقريبًا بين زحل والشمس في حدث سماوي سنوي يُعرف باسم «المعارضة».

وسيكون الحدث مرئيًا بالعين المجردة للجميع في بعض البلدان مثل المملكة المتحدة، ويشير علماء الفلك إلى أن الظاهرة مستمرة على مدار الشهر المقبل.

يقول الدكتور روبرت ماسي، أحد علماء الجمعية الفلكية البريطانية، إن الكوكب سيبدو مثل نجم مصفر ولكن الفرق بين الكواكب والنجوم هو أن زحل سيصدر ضوءًا ثابتًا بدلاً من الوميض «حزمة من الضوء المشع».

أضاف أنه أيضًا أكثر سطوعًا من الغالبية العظمى من النجوم في السماء، لذلك سوف يكون بارزًا، موضحًا أنه يمكن ملاحظته حتى لو كان باستخدام تلسكوب صغير فقط.

وأشار إلى أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية هو الذي سيحصل على أفضل رؤية.

يشار إلى أن زحل يبعد عن الشمس بتسعة أضعاف بعده عن الأرض و1.2 مليار كيلومتر منا عند أقرب نقطة له.