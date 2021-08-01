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جدة.. أكثر من 7 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ترصد 44 مخالفة

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جدة.. أكثر من 7 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ترصد 44 مخالفة جدة.. أكثر من 7 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ترصد 44 مخالفة
الأمانة تُواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية

جدة.. أكثر من 7 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ترصد 44 مخالفة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، 7249 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 44 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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