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حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و"المدني" يدعو الى الحيطة

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حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و"المدني" يدعو الى الحيطة حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و"المدني" يدعو الى الحيطة
ابتداءً من اليوم حتى الخميس المقبل تصاحبها رياح نشطة السرعة

حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرّمة) تصاحبها رياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر من يوم غدٍ الإثنين حتى الخميس المقبل مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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